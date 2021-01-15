Kim Kardashian iş için giyindi! Arkası olay oldu

Kanye West ile boşanmaya hazırlandıkları ileri sürülen Kim Kardashian, özel hayatındaki bu zorlu süreçte işlerine ağırlık verdi. Kardashian kendi firmasından piyasaya sunulan parfümlerin tanıtımını da kendi sosyal medya hesapları üzerinden yaptı.

40 yaşındaki dört çocuk annesi Kardashian, pozlarını hem Instagram hem de Twitter hesaplarından paylaştı.

Kardashian'ın ilginç kostümüne de takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Kardashian kalça dekoltesi ilginç bulundu.

Bazı kişiler Kardashian'ın görüntüsünü beğendiğini söylerken bazıları da kıyafetini eleştirdi.

Kim Kardashian ile 2014 yılında evlendiği Kanye West'in boşanmak üzere olduğu haberi geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşmüştü. Çiftin neredeyse bir yıldır da ayrı yaşadığı iddialar arasında. Kardashian'ı boşanmaya ikna eden kişinin de annesi Kris Jenner olduğu ileri sürülmüştü.



