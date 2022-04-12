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Kim Kardashian küçük oğlu oyun oynarken annesinin seks kasedini buldu

12.04.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın altı yaşındaki oğlu Saint, tabletinde oyun oynarken annesinin 2007 yılında o zamanki sevgilisi Ray J ile çektikleri seks kasedini buldu. Reality şov yıldızı, oğlunun gördüğü fotoğrafın 2007 yılında sızdırılan seks kasedinden yayınlanmayan bir fotoğraf olma ihtimali olduğunu söyledi.

Kim Kardashian küçük oğlu oyun oynarken annesinin seks kasedini buldu

Kim Kardashian'ın 2007 yılında o zamanki sevgilisi Ray J ile çektiği seks kasedi yine gündemde. Yeni kaset olduğu iddiaları gündemdeyken ünlü yıldızın başına çok kötü bir olay geldi.

Kim Kardahian, altı yaşındaki oğlu Saint'in 2007 yılında sızdırılan seks kasedini bulduğunu açıkladı. Tabletiyle oyun oynarken uygunsuz reklamların çıkması üzerine altı yaşındaki Saint annesinin geçmişiyle yüzleşmek zorunda kaldı.

Kim Kardashian'ın seks kaseti paniği! Harekete geçtiKim Kardashian'ın seks kaseti paniği! Harekete geçti

Kardashian oğlunun gördüğü fotoğrafın 2007 yılında sızdırılan seks kasedinden yayınlanmayan bir fotoğraf olma ihtimali olduğunu söyledi.

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Kim Kardashian
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