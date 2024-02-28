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Kim Kardashian Lionel Messi'yi paylaşmaya doyamadı: "O bir rüyayı yaşıyor"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
28.02.2024 13:09
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Ünlü futbolcu Lionel Messi, başarıdan başarıya koşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde MLS'in ikinci haftasında Messi'nin takımı Inter Miami, LA Galaxy'e konuk oldu. 1-1 biten maçı izleyenler arasında Kim Kardashian da vardı.

Kim Kardashian Lionel Messi'yi paylaşmaya doyamadı: "O bir rüyayı yaşıyor"

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu.

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1-1 biten maçı, bir asistle tamamladı. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. O isimlerden biri de Kim Kardashian'dı.

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Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süper yıldız Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve şu notu düştü:

"Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!"

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