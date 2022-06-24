MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian markasının çıtçıtlı bady'sini paylaştı! Vajina bölgesini...

Kim Kardashian markasının çıtçıtlı bady'sini paylaştı! Vajina bölgesini...

24.06.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian markası SKIMS için durmaksızın çalışıyor. Kim Kardashian, korse markasının ürününü paylaşarak küçük kız kardeşi Khloe Kardashian'ı etiketledi. Kim Kardashian SKIMS body'sinin 'vajina bölgesini' değiştirdiğini ifade etti.

Kim Kardashian markasının çıtçıtlı bady'sini paylaştı! Vajina bölgesini...

Kim Kardashian, Skims adlı vücut şekillendirme ürünleri markası kurmuş ve servetini artırmıştı. Son olarak Kardashian’ın yüzde 35’lik hisseye sahip olduğu Skims’in değeri 900 milyon dolar civarındaydı. Servetine servet katan Kim hem kendisi hem de müşterileri için yeni koleksiyonlar üzerinde çalışıyor.

Kim Kardashian son olarak kardeşi Khloe Kardashian'ın şikayetini dikkate aldı. Kim Kardashian markasının çıtçıtlı şekillendiricilerinden birini paylaşarak kardeşine müjdeli haberi verdi.

Kim Kardashian 'Khloe, çok gurur duyacaksın. Tam bir SKIMS şekillendirici toplantısındayım ve beyler, tulumun vajina kısmını daha kalın yapıyoruz – daha geniş, üzgünüm' dedi.

hnqq

Kim daha sonra da bir paylaşım yaparak SKIMS ekibinin giysinin kasıklarını genişlettiğini duyurdu ve değişikliğin "sadece" Khloe için olduğunu söyledi.

rhpn

Khloe, The Kardashians'ın Nisan ayında yayınlanan bir bölümünde SKIMS bodysuit kasıklarından şikayet etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Algı Eke'nin su altı pozu olay oldu: "Deniz kızı gibi!'Algı Eke'nin su altı pozu olay oldu: "Deniz kızı gibi!'
Devlet Bahçeli'nin 'Haddini aşmıştır' dediği Cem Yılmaz'a ünlülerden destek yağdı! Devlet Bahçeli'nin 'Haddini aşmıştır' dediği Cem Yılmaz'a ünlülerden destek yağdı!
Arabaya yaslanıp verdiği poz olay oldu! "Mardinli Barbie"Arabaya yaslanıp verdiği poz olay oldu! "Mardinli Barbie"
Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

TFF duyurdu! Süper Lig maçları...

TFF duyurdu! Süper Lig maçları...

Mahalleli önünü kesti! Tekme tokat dayak atıp otomobilini devirdiler

Mahalleli önünü kesti! Tekme tokat dayak atıp otomobilini devirdiler

İki dev kurum altın için öyle bir yorumda bulundu ki…

İki dev kurum altın için öyle bir yorumda bulundu ki…

İstanbul'da korkunç cinayet! Belediyeden açıklama geldi

İstanbul'da korkunç cinayet! Belediyeden açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Aylarca sürdü: Doktorlar bulamadı! Şifayı Facebook'ta buldu

Aylarca sürdü: Doktorlar bulamadı! Şifayı Facebook'ta buldu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.