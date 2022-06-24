Kim Kardashian markasının çıtçıtlı bady'sini paylaştı! Vajina bölgesini...

Kim Kardashian, Skims adlı vücut şekillendirme ürünleri markası kurmuş ve servetini artırmıştı. Son olarak Kardashian’ın yüzde 35’lik hisseye sahip olduğu Skims’in değeri 900 milyon dolar civarındaydı. Servetine servet katan Kim hem kendisi hem de müşterileri için yeni koleksiyonlar üzerinde çalışıyor.

Kim Kardashian son olarak kardeşi Khloe Kardashian'ın şikayetini dikkate aldı. Kim Kardashian markasının çıtçıtlı şekillendiricilerinden birini paylaşarak kardeşine müjdeli haberi verdi.

Kim Kardashian 'Khloe, çok gurur duyacaksın. Tam bir SKIMS şekillendirici toplantısındayım ve beyler, tulumun vajina kısmını daha kalın yapıyoruz – daha geniş, üzgünüm' dedi.

Kim daha sonra da bir paylaşım yaparak SKIMS ekibinin giysinin kasıklarını genişlettiğini duyurdu ve değişikliğin "sadece" Khloe için olduğunu söyledi.

Khloe, The Kardashians'ın Nisan ayında yayınlanan bir bölümünde SKIMS bodysuit kasıklarından şikayet etmişti.

