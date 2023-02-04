Kim Kardashian markasının Sevgililer Günü için tasarlanan iç çamaşırlarını giydi! Görenler "Çok ucuz görünüyor" dedi

Kardashian, servetini bir yıldan kısa bir sürede yüzde 50’den fazla artırmıştı. Bunun sebebi ise kurduğu markaydı. Skims adlı vücut şekillendirme ürünleri markası, değerini iki katına çıkardı. Markanın her ürünü sosyal medyada gündem oluyor.

Cips boyutundaki iç çamaşırlarından sonra markanın şimdi de Sevgiler Günü tasarımı gündemde.

Kim Kardashian servetini katlamasına yardımcı olan markasının tasarladığı pembe iç çamaşırlarını giydi. Ancak yıldızın üzerindekiler pek de beğenilmedi.

Kim Kardashian'ı görenler "Çok ucuz görünüyor", "Sevgililer Günü'ne pek uygun değil" yorumlaru yaptı.

