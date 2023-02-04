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Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay olmuştu! Serenay Sarıkaya'dan vücudunu saran süper mini elbisesiyle sere serpe pozlar

04.02.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan ve Şahmaran dizisindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya vücudunu saran süper mini elbisesiyle sere serpe pozlar verdi. Güzel oyuncuyu gören Burak Deniz hemen yorum yaptı.

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay olmuştu! Serenay Sarıkaya'dan vücudunu saran süper mini elbisesiyle sere serpe pozlar

Kıvanç Tattlıtuğ ile başrolü paylaşacağı Aile dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya son günlerde adından sık sık söz ettiriyor.

Şahmaran dizisinde çırılçıplak soyunması ve yılanla cinsel ilişkiye girme sahnesiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya cesur pozları ile dikkat çekti.

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Serenay Sarıkaya'nın vücudunu saran mini elbisesi ile sere serpe verdiği pozlara yorum yağdı. Sarıkaya paylaşımına "Rüyada mıyım?" yazdı.

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Güzel oyuncunun pozlarına Burak Deniz de kayıtsız kalamadı. Deniz paylaşımlara "Vay canına" notunu düştü.

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Fiziği ile tam not alan Serenay Sarıkaya'nın pozlarına "Yakıyorsun Serenay", "Galiva rüyada olan biziz", "Rüya sensin", "Seksiliğin kitabını yazıyorsun" yorumları yapıldı.

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Serenay Sarıkaya şahmaran rüya ele

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