Kim Kardashian Met Gala'ya öyle bir geldi ki... Göğüslerini bakın nasıl kapadı

Dünyanın en prestijli moda olayı olarak nitelendirilen Met Gala yine dünya yıldızlarının kendilerini gösterdikleri en önemli platform olarak öne çıktı.

Moda dünyasının en büyük gecelerinden biri sayılan MET Gala, bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’a saygı duruşu teması ile gerçekleşti.

New York'ta yapılan geceye, ünlüler ünlü modacıyı hatırlatan kostümlerle katıldı.

Kim Kardashian, göz kamaştıran inci süslemeli bir kolyeyle Met Gala'ya giderken, 2007'deki dudak uçuklatan çıplak Playboy çekimine saygı duruşunda bulundu.

Kariyerinin başlangıcında sadece inci kolyelerle poz veren 42 yaşındaki realite yıldızı, dokuz yaşındaki kızı North ile katıldığı gecede de göğüslerini benzer şekilde kapadı.



