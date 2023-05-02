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Kim Kardashian Met Gala'ya öyle bir geldi ki... Göğüslerini bakın nasıl kapadı

02.05.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl mayıs ayının ilk günlerinde gerçekleşen ve tüm dünyanın izlediği Met Gala'ya çağrılmayacağı söylenen Kim Kardashian gecede boy gösterdi. Bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’a saygı duruşu teması ile gerçekleşen Met Gala'da Kim Kardashian yine en çok konuşulanlardan oldu.

Kim Kardashian Met Gala'ya öyle bir geldi ki... Göğüslerini bakın nasıl kapadı

Dünyanın en prestijli moda olayı olarak nitelendirilen Met Gala yine dünya yıldızlarının kendilerini gösterdikleri en önemli platform olarak öne çıktı.

Moda dünyasının en büyük gecelerinden biri sayılan MET Gala, bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’a saygı duruşu teması ile gerçekleşti.

New York'ta yapılan geceye, ünlüler ünlü modacıyı hatırlatan kostümlerle katıldı.

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Kim Kardashian, göz kamaştıran inci süslemeli bir kolyeyle Met Gala'ya giderken, 2007'deki dudak uçuklatan çıplak Playboy çekimine saygı duruşunda bulundu.

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Kariyerinin başlangıcında sadece inci kolyelerle poz veren 42 yaşındaki realite yıldızı, dokuz yaşındaki kızı North ile katıldığı gecede de göğüslerini benzer şekilde kapadı.

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