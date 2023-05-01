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Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

01.05.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon'un 13 Mayıs'a kadar sürecek Anneler Günü Fırsatları başladı. Modadan ev yaşama, kişisel bakımdan elektroniğe onlarca kategorideki binlerce üründe %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ünlü markaların öne çıkan indirimli ürün gruplarını sizin için seçtik. İşte detaylar!

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü yaklaşırken ünlü markalar bu özel gün için indirim kampanyalarını duyurmaya başladı. Amazon da modadan ev yaşama onlarca kategorideki binlerce üründe Anneler Günü Fırsatları kapsamında %30'a varan indirimleriyle alışveriş severlerin yüzünü güldürmeyi başardı. 13 Mayıs'a kadar devam edecek indirimleri keşfederek ister annenize çok seveceği en özel hediyeleri alabilir isterseniz ihtiyacınız olan ürünlere hazır indirimde varken uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz.

1. Stanley termoslar

Adsız tasarım - 2023-04-08T103753.919

Ürünü İncele

Pierre Cardin, Benetton, Bigg Design... Valizler ve seyahat çantaları

Adsız tasarım - 2023-05-01T120938.919

Ürünü İncele

Jump spor ayakkabıları

Adsız tasarım - 2023-05-01T122651.971

Ürünü İncele

Anker Eufy robot ve dikey süpürgeler

Adsız tasarım - 2023-05-01T122946.889

Ürünü İncele

Samsung akıllı saatler

Adsız tasarım - 2023-05-01T123152.976

Ürünü İncele

Philips ev aletleri

Adsız tasarım - 2023-05-01T121127.920

Ürünü İncele

Bissell ev yaşam ürünleri

Adsız tasarım - 2023-05-01T121305.921

Ürünü İncele

Black Decker süpürgeler

Adsız tasarım - 2023-05-01T121500.895

Ürünü İncele

Electrolux küçük ev aletleri

Adsız tasarım - 2023-05-01T121612.951

Ürünü İncele

Lava demir döküm tencere ve tavalar

Adsız tasarım - 2023-05-01T121815.961

Ürünü İncele

Kütahya Porselen ürünleri

Adsız tasarım - 2023-05-01T121925.951

Ürünü İncele

Seçili JBL, Marshall, Urbanears ve Harman Kardon ürünleri

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Ürünü İncele

Karaca küçük ev aletleri

Adsız tasarım - 2023-05-01T122427.492

Ürünü İncele

Anneler Günü'ne özel fırsatların tamamı burada!

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