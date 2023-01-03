Müzik dinlemeden duramayan müzik sevdalılarına bluetooth hoparlör tavsiyeleri

Müzik dinleme keyfinizi bir üst seviyeye çıkaracak bluetooth hoparlörlerle birçok avantaja sahip olabilirsiniz. Kampta, sahilde, parkta hızlı bir şekilde müziği açıp yüksek sesle dinleyebilirsiniz. Ayrıca AUX, USB veya SD/microSD kart girişleri olan cihazlar sayesinde farklı bağlantılar üzerinden kesintisiz müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. Müzik dinlemeden duramayan müzik sevdalıları için en çok tavsiye edilen bluetooth hoparlör modellerini bir araya getirdik.

1. Kırmızı rengi ile göz kamaştıran: JBL GO 2 RED PC-Lautsprecher Bluetooth Hoparlör

JBL Go, markanın en çok tercih edilen modelleri arasında bulunuyor. 85 dB ses hassasiyeti bulunan hoparlörü beş saat boyunca kesintisiz kullanabilirsiniz. Type-C şarj desteğiyle kolayca şarj edilebilen JBL Go'nun USB ve AUX girişleri de mevcut. Sahip olduğu IP6X ve IP7X sertifikası, suya ve toza karşı dayanıklı olan bluetooth hoparlörü denizde, havuzda ya da doğada rahatlıkla kullanabilirsiniz.

2. Mavinin en güzel tonu: Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker'ın 16 W bas gücüyle müziğin tadını çıkarabilirsiniz. Güçlü pili, 13 saat boyunca müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. Dâhilî mikrofonu, telefonunuza gelen çağrılara cevap vermenize olanak tanır. USB, Type-C ve 3,5 milimetre jak girişi bulunur. Suya dayanıklı yapısı, her ortamda kolay kullanım imkânı sunar ve modelin kullanıcılar tarafından beğenilmesini sağlar. Bluetooth 5.0 bağlantısı ile keyifli dakikalar yaşamaya hazır mısınız?

3. Dünyanızı değiştirecek: Harman Kardon Onyx Studio7 Bluetooth Hoparlör

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Harman Kardon Onyx Studio7 Bluetooth Hoparlör'ü daire şeklindeki tutma kolu sayesinde rahatça taşıyabilirsiniz. Hoparlörü tek şarjla sekiz saat boyunca çalıştırabilirsiniz. Aynı anda iki farklı cihaza bağlanma özelliği size daha yüksek sesli müzik keyfi yaşatır. Birinci sınıf malzemeden üretilen model, yaşam tarzınıza ve evinize uyum sağlar. İkonik ve zarif tasarımıyla mekâna stil katar. Ürünün su geçirmez özelliğe sahip olduğunu da ekleyelim.

4. Evinizde konser havası: Grundig Solo BT Hoparlör

Grundig Solo BT Hoparlör'de bulunan Bluetooth 5.0 ile 30 uzaklıktan bile müziğin ritmini duyabilirsiniz. IPX5 özelliği sayesinde suya dayanıklı cihazı, deniz kenarında veya havuz başında kullanabilirsiniz. Cihazın güçlü bataryası, 20 saatten fazla aralıksız dinleme yapabilmenizi sağlar. Kaliteli ve güçlü ses performansıyla bakışları üzerine çekecek modeli gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Gelişmiş bas deneyimi ile konser havasını evinizde hissedin!

5. Dayanıklılığı ile sizi şaşırtacak: Sony XB13 EXTRA BASS Bluetooth Hoparlör

Her yerden müziğin sesini duymaya hazır mısınız? Sony XB13 EXTRA BASS Bluetooth Hoparlörle müzik keyfini üst düzeyde yaşayacaksınız. IP67 koruma sınıfında bulunan cihaz, suya ve toza karşı dayanıklılık gösterir. Havuz kenarında veya yağmurlu havalarda keyifli zamanlar geçirebilmenize olanak tanır. Extra bass özelliği etkin bir bas gücü sağlarken dâhilî mikrofonu telefonunuza gelen çağrıları yanıtlayabilmenize imkân verir. 16 saatlik pil ömrüyle keyifli anların tadını çıkarabilirsiniz!

6. Sesi ile büyüleyecek: HP 350 Kablosuz Bluetooth Hoparlör

Mavinin rengi ile kendinizi gökyüzünde hissedeceğiniz HP 350 Kablosuz Bluetooth Hoparlör, size kesintisiz müziğin kapılarını aralıyor. HP 350 Kablosuz Bluetooth Hoparlör'ü tablet, akıllı telefon, bilgisayar ve bluetooth özellikli diğer cihazların yanı sıra 3,5 milimetre ses bağlantısı olan tüm cihazlarla kullanabilirsiniz. IP54 özelliğiyle su sıçramalarına ve tozlara karşı koruma sağlar. Cihazı USB-C ile de şarj edebilirsiniz böylelikle müziğiniz her an yanınızda olur.

7. Aklınızı başınızdan alacak: Sony SRS-XP700 Bluetooth Hoparlör

Sony SRS-XP700 Bluetooth Hoparlör, şık tasarımı ve yüksek performansıyla müziğin ritmine doymanızı sağlayacak. Şık bir tasarıma sahip olan cihaz, 25 saat kesintisiz çalışma desteği sağlar. Hoparlörün iki girişi olduğundan mikrofon ve gitar bağlantılarınızı aynı anda yapabilirsiniz. LED ışıklandırmalarıyla evinizde parti havasını yaşayabilirsiniz. Çok yönlü parti sesi, mega bass özelliği ve parti bağlantısıyla müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

8. Müziğin ritmini hissettirecek: JBL Flip6 Bluetooth Hoparlör

Müzik dinlemeden duramayanlar için JBL Flip6 Bluetooth Hoparlör harika bir seçim! JBL Flip6, güçlü ses çıkışıyla mekânların olmazsa olmaz cihazlarından biri. 80 dB ses gücüne sahip model, USB-C tipi bağlantısıyla şarj edebilirsiniz. Akıllı telefon, dizüstü ve masaüstü bilgisayar, televizyon, projektör, tablet gibi cihazlara uyum sağlayabilir. Bulunduğunuz her ortama müziğinizi götürmek için JBL Flip6'yı kullanabilirsiniz.

9. Eşsiz müzik deneyiminin kapılarını aralayan: LG XBOOM Go PL5 Bluetooth Hoparlör

LG XBOOM Go PL5 Bluetooth Hoparlör, kaliteli sesi ve Woofer ışıklandırmalarıyla yaşam alanınızı çok daha keyifli bir hâle getirir. Meridian teknolojisine sahip cihaz, kusursuz üstün bir ses kalitesi sunar. Sound boost, ses gücünü arttırarak sesin geniş alanlara yayılmasını sağlar. Böylece parti atmosferini daha derinden hissedersiniz. Hoparlör, size 18 saat boyunca kesintisiz müzik deneyimi vadeder.

10. Farklı tasarımıyla: Marshall Stockwell II BT Bluetooth Hoparlör

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Tasarımı ile bakışları üzerine çeken Marshall Stockwell II BT Bluetooth Hoparlör, tek bir şarjla 20 saate kadar çalışabiliyor. Stackwell II, çok yönlü ses dağılımı için Blumlein stereo ses yapısını kullanır. Bluetooth 5.0 ile kesintisiz bağlantının tadını çıkarabilirsiniz. IPX4 özelliğine sahip hoparlör sayesinde su sıçramalarından korkmanıza gerek yok. Marshall ile eşsiz müziğin tadını çıkarmaya hazır mısınız?