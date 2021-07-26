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Kim Kardashian nude bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

26.07.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce eski eşi Kanye West ile görüntülenen Kim Kardashian hayranlarının dikkatini çekecek pozlarını paylaştı. Kıvrımlarını sergileyen Kim Kardashian hayranlarını mest etti.

Kim Kardashian nude bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

Kim Kardashian, şubat ayında boşanma davası açtığı Kanye West'in yeni albüm lansmanına çocukları ve kardeşi Khloe Kardashian ile birlikte katılmış ve herkesi şaşırtmıştı.

Kardashian ile West ikilisi, ayrılmalarından aylar sonra ilk kez yan yana gelmiş oldu. Kim Kardashian bu ziyaretin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Herkes fotoğrafın eski mi yoksa yeni mi olduğunu merak etti.

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Kardashian nude bikinisiyle uyumlu kovboy şapkasıyla denize girdiği anları paylaştı.

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Kıvrımlarını sergileyen model "En sevdiğim adaya geri dön" notunu da fotoğrafa düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Kim Kardashian
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