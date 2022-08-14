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Kim Kardashian 'Spor salonu zamanı' notuyla paylaştı! Tarzına "Bir an çıplak olduğunu düşündüm" yorumları yağdı

14.08.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West ile ayrıldıktan sonra Pete Davidson ile sevgili olan ve ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Kim Kardashian ayrılığı çabuk unuttu. "Spor salonu zamanı" diyerek bir paylaşım yapan Kim'i görenler şoke oldu. Ünlü yıldıza "Bir an çıplak olduğunu düşündüm" yorumları yağdı.

Kim Kardashian 'Spor salonu zamanı' notuyla paylaştı! Tarzına "Bir an çıplak olduğunu düşündüm" yorumları yağdı

Kim Kardashian sevgilisi Pete Davidson ile ayrıldı. İlişkisinde ve cinsel hayatında hiç olmadığı kadar mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren ünlü isim ilişkiyi 9 aya sürdürebildi.

İkilinin iş yoğunlukları sebebiyle görüşemedikleri ve aşklarına bu sebeple nokta koydukları iddia edildi. Pete Davidson ile ayrıldıktan sonra işlerine odaklanan Kim son pozuyla olay oldu.

Aşk acısını çabuk unutan Kim Kardashian spor salonu için ilginç bir tercihte bulundu. Ten rengi iç çamaşırları ve diz üstüne kadar gelen çizmeleriyle spor aletlerinin yanında poz veren Kim'i görenler çıplak sandı.

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Bazı takipçileri ünlü yıldıza "Bir an çıplak olduğunu düşündüm" derken bazı takipçiler ise "Bu saçmalık" yorumlarında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Pete Davidson
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