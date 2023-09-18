Kim Kardashian tatil pozlarını paylaştı! Kıvrımlarının sırrı bakın neymiş...

2019'da kurduğu vücut şekillendirici korse markası SKIMS'in sıra dışı bikini ve mayo koleksiyonunu giyerek verdiği pozlarla dikkat çeken Kim Kardashian tatil pozlarıyla da adından söz ettirdi.

Minik bikinisini giyip kıvrımlarını gösteren Kim hayranlarını mest etti. 4 çocuk annesi Kim Kardashian'in her zaman gündem olan görünümünün sırrı da ortaya çıktı.

2019'dan bu yana bitki odaklı bir diyet uyguladığı bilinen Kim Kardashian'ın alkol de asla kullanmıyor.



Kim, sağlıklı bir beslenme planına bağlı kalmanın yanı sıra, sabahın erken saatlerindeki egzersiz rutinine de kendini adayan bir isim. Geçtiğimiz günlerde Vogue'a her sabah egzersiz yapmak için 5:30'da uyandığını söyledi. Dahası, Women's Health'e göre Kim, yaklaşık 60-90 dakikalık egzersiz seansları için sürekli olarak haftanın altı günü spor salonuna gidiyor.



