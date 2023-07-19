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Kim Kardashian tavsiye verdi! Pozu gören tavsiyeyi unuttu

19.07.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reality show yıldızı Kim Kardashian markası için verdiği pozlarla adından söz ettiriyordu. Kim Kardashian son olarak paylaşımıyla gündem oldu. 42 yaşındaki reality TV yıldızı, tropik bir tatil sırasında bir yüzme havuzunun kenarında uzanırken verdiği pozu paylaşarak tavsiyede bulundu ama tavsiye pozun gölgesinde kaldı.

Geçtiğimiz yıl mart ayında 6 yıllık evliliklerini resmen sonlandıran Kim Kardashian markası SKIMS için verdiği pozlarla gündeme geliyor ve kazancını artırarak adından söz ettiriyor.

Kim son olarak ise tatil pozlarını paylaşarak tavsiyede bulundu. SKIMS'in kurucusu, belki de bir beden küçük görünen minik bir üçgen bikiniyle kıvrımlarını sergiledi.

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Ekran Alıntısı

Kim'in görünümü kumaş açısından az ama stil açısından yüksekti. Keeping Up With Kardashian yıldızı paylaşımında bir tavsiyede bulunup 'Riske gir alacaksın" dedi.

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Ancak Kim'in motivasyon paylaşımı bikinisinin gölgesinde kaldı. Üzerine küçük gelen bikinili pozlarına dair fazlasıyla yorum alan yıldıza tavsiyesine dair pek yorum gelmedi.

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Kim Kardashian evlilik yaşında

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