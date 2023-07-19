Kim Kardashian tavsiye verdi! Pozu gören tavsiyeyi unuttu

Geçtiğimiz yıl mart ayında 6 yıllık evliliklerini resmen sonlandıran Kim Kardashian markası SKIMS için verdiği pozlarla gündeme geliyor ve kazancını artırarak adından söz ettiriyor.

Kim son olarak ise tatil pozlarını paylaşarak tavsiyede bulundu. SKIMS'in kurucusu, belki de bir beden küçük görünen minik bir üçgen bikiniyle kıvrımlarını sergiledi.

Kim'in görünümü kumaş açısından az ama stil açısından yüksekti. Keeping Up With Kardashian yıldızı paylaşımında bir tavsiyede bulunup 'Riske gir alacaksın" dedi.



Ancak Kim'in motivasyon paylaşımı bikinisinin gölgesinde kaldı. Üzerine küçük gelen bikinili pozlarına dair fazlasıyla yorum alan yıldıza tavsiyesine dair pek yorum gelmedi.



