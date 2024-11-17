Kim Kardashian Tesla Cybertruck ile kural ihlali yaptı! Arabadaki o detay polisin gözünden kaçmadı

Realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian ne yapsa adından söz ettiriyor. Gerek imza attığı skandallar gerekse verdiği pozlar ve özel hayat hayatıyla gündeme gelen Kim lüks otomobiliyle de dikkat çekmişti.

Kim Kardashian, Tesla'nın meşhur arabası Cybertruck sahibi isimler arasında. Hatta bir süre önce Kim aracıyla kahve almaya gidince sosyal medyanın diline düşmüştü.

Kim Kardashian bu sefer de polislerin dikkatini çekti. Bu hafta Los Angeles kolluk kuvvetlerinin dikkatini çeken Kim aracında yaptığı değişiklik yüzünden ceza yedi.

TMZ'ye konuşan kaynaklar, 44 yaşındaki reality şov yıldızının yepyeni fütüristik aracıyla seyir halindeyken bir polisin onu renkli ön camı nedeniyle durdurduğunu söyledi.

Alınan bilgilere göre Kim, hakkında ceza yazılmasına rağmen polisle 'soğukkanlılığını' korudu.

TESLA CYBERTRUCK ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Tesla'nın diğer modellerinde olduğu gibi, Cybertruck da gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Otomatik pilot, kaza önleme sistemi ve çarpışma dayanıklılığı gibi özellikler bulunan Cybertruck, neredeyse 100 bin dolar değerinde ve aynı zamanda 5 tona kadar yük çekebiliyor. 3 tona yakın bir ağırlığı olan bu arabaya 5 kişi binebiliyor ve 5,68 metre uzunluğunda.