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Kim Kardashian ve Kanye West boşanma arası verdi!

06.10.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma aşamasında olan Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin boşanmayı hızlandırmak için harekete geçmedikleri, boşanmayı beklemeye aldıkları öne sürüldü. Çift, son dönemde sık sık birlikte görülünce, hayranları yeniden bir araya gelecekleri için umutlandı.

Kim Kardashian ve Kanye West boşanma arası verdi!

Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin hayranları yeniden birleşmeleri için ısrarcı olurken, ikilinin boşanmayı beklemeye aldığı öğrenildi.

40 yaşındaki reality show yıldızı Kardashian, ayrılık söylentilerinin ardından şubat ayında boşanma davası açmıştı. Ancak ikili, boşanma sürecinde birlikte çok fazla zaman geçirmişti.

YENİ ALBÜMÜNDE BİRLİKTELER

Kardashian ile 44 yaşındaki rap şarkıcısı eşi, en son hafta sonu Malibu’da birlikte akşam yemeği yerken görülmüştü. Kardashian ayrıca, West’in yeni albümü Donda’nın tanıtım partilerinde boy göstermişti.

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Mirror gazetesinin haberine göre, ikiliye yakın kaynaklar, Kardashian ve West’in boşanmayı hızlandırmak için acele etmediklerini belirtti.

"EN ÖNEMLİ ŞEY ÇOCUKLARI"

Bir kaynak, Kardashian ve West’in ayrı kalmalarının onları birbirlerine yakınlaştırdığını söylerken, bir başka kaynak, “Kim ve Kanye ayrılar ama boşanmak için telaşlı değiller. Onlar için en önemli şey çocukları” diye konuştu.

İkilinin North (8), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm (2) adlarında dört çocuğu bulunuyor.

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Kim Kardashian, ailesiyle birlikte çektikleri Keeping Up With The Kardashians adlı reality show’da boşanmaso hakkında konuşmuş ve West hakkında, “Onu her hareketinde destekleyecek, onunla seyahat edecek ve her şeyi yapacak bir karısı olmalıydı ama ben yapamam” ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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