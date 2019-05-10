Kim Kardashian ve Kanye West’in dördüncü çocuğunun taşıyıcı annesi doğumda

Üç çocuk sahibi olan ve üçüncü çocukları taşıyıcı anneden doğan Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin dördüncü çocuğunun taşıyıcı annesi doğuma girdi.

Ellen DeGeneres Show’a katılan Kourtney Kardashian, ünlü çiftin yeni doğacak oğulları için hastanede olduğunu açıkladı.

Kourtney Kardashian ile birlikte TV yayınında olan anne Kris Jenner, aldığı bu haber karşısına şaşkınlığını gizleyemedi. Jenner, “Burada ne yapıyoruz biz? Hadi Ellen, arabayı çalıştır” dedi.

41 yaşındaki rap şarkıcısı kanye West ile 38 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın beş yaşında North adında bir kızı, üç yaşında Saint adında bir oğlu ve taşıyıcı anneden dünyaya gelen 15 aylık Chicago adında ikinci kızı bulunuyor. Ünlü çiftin ikinci kez erkek bebeği oluyor.

Kim Kardashian, ocak ayında taşıyıcı anneden dördüncü çocuğu beklediklerini doğruladı.

Kim Kardashian, ilk iki çocuğuna hamileyken plasenta akreta (plasentanın rahim duvarına derin olarak tutunması) adında, nadir görülen bir rahatsızlık yaşadığından dolayı doktoru yeniden hamile kalmasının sakıncalı olduğunu söylediği için taşıyıcı anneyi tercih ediyor.

