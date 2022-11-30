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Kim Kardashian ve Kanye West resmen boşandı! İşte Kardashian'ın alacağı nafaka

30.11.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen Kanye West ve reality şov yıldızı Kim Kardashian resmen boşandı. Ünlü çift süreçlerinde sonunda anlaşmaya vardılar. Kim Kardashian'ın aldığı nafaka dünya basınında gündem oldu.

Kim Kardashian ve Kanye West resmen boşandı! İşte Kardashian'ın alacağı nafaka

2014 yılında evlenen ve 2021 yılında ayrılmaya karar verip boşanma süreçlerini başlatan Kim Kardashian (42) ve Kanye West’in (45) mahkeme sürecinde sona gelindi. Dört çocukları bulunan çift, bugün resmi olarak boşandı.

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ABD’deki Los Angeles Yüksek Mahkemesinde sunulan belgelere göre, ikilinin mal paylaşımı ve çocuklarının vesayetiyle ilgili sorunlar da çözüme kavuştu.

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Adını resmen değiştirip 'Ye' yapan West ve Kardashian, çocuklarının vesayetini paylaşacak. Ayrıca hiçbir eş diğer eşe nafaka ödemeyecek.

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AYLIK 200 BİN DOLARLIK ÇOCUK DESTEĞİ

Taraflar çocukları hakkında büyük kararlar vermeden önce birbirlerine danışaca.. Çocukların özel güvenlik, okul ve üniversite masrafları paylaşılacak. Buna ek olarak West, Kardashian’a, aylık 200 bin dolarlık çocuk desteği ödemesi yapacak.

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Çift, 2012’de birlikte olmaya başladı ve ilk çocukları 2013’te doğdu. West, o yıl daha sonra San Francisco Giants’ın sahildeki boş basketbol sahasında dev ekranı kullanarak evlenme teklif etti ve ikisi, 24 Mayıs 2014’te İtalya’daki bir kalede evlendi. İki ismin yaşları üç ila dokuz arasında değişen dört çocuğu var.

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Kanye West Kim Kardashian

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