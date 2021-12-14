MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian yeni mesleği için ısrarlı! 3 kez başarısız olmuştu ama...

Kim Kardashian yeni mesleği için ısrarlı! 3 kez başarısız olmuştu ama...

14.12.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skandalları, aşk hayatı ve lüks yaşantısıyla gündemden düşmeyen Kim Kardashian daha önce 3 kere başarısız olduğu avukatlık sınavının ilkini geçti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kardashian, takipçilerine hedeflerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kim Kardashian yeni mesleği için ısrarlı! 3 kez başarısız olmuştu ama...

Geçtiğimiz gün çocuklarını uyandırmak için piyanist tuttuğunu açıklayan Kim Kardashian yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Kim Kardashian, avukatlık hayaline bir adım daha yaklaştı. ABD'nin California eyaletinde avukat olmak için geçilmesi gereken sınavlardan ilkini geçtiğini duyuran 41 yaşındaki Kardashian, bu süreçte kendisine yardım edenlere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

"2 YILDA 3 SINAVDAN KALDIM AMA PES ETMEDİM"

Kardashian "Bana bu yolun okuldan mezun olmaktan daha zor olduğunu, neredeyse imkansız olduğunu söylemişlerdi" dedi ve ekledi: "Bugün aynaya baktığımda kendimle gurur duyuyorum. Bu benim için kolay bir yolculuk değildi. İki yılda üç sınavdan kaldım ama pes etmedim ve başarana kadar daha fazla çalıştım."

Kim Kardashian çocukları için öyle bir şey yaptı ki...Kim Kardashian çocukları için öyle bir şey yaptı ki...

GÜNDE 10 SAAT ÇALIŞTI

Kardashian günde 10 saat mesai harcayarak, dört saatlik sanal toplantılarda kendisine yardım eden ve her hafta deneme sınavları hazırlayan kişilere de teşekkür etti. Sınava dair veriler, girenlerin yalnızca yüzde 20'sinin başarılı olabildiğini gösteriyor. Kardashian'ın önünde avukat olabilmek için geçmesi gereken bir sınav daha var.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kameradaKöpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kamerada
Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"
Dekoltesiyle nefes kesti! ''Bu poz unutulur mu be!''Dekoltesiyle nefes kesti! ''Bu poz unutulur mu be!''
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı

7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Düğmelerini açıp paylaştı! Hırkasının altına bir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Düğmelerini açıp paylaştı! Hırkasının altına bir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.