MAGAZİN

Kim Kardashian'ı gören dönüp bir daha baktı!

MAGAZİN HABERLERİ | 26.12.2017 15:28 | Son Güncelleme 12 dakika önce

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian (37), bu yıl Noel'e özel saçlarını buz maviye boyattı.

Kim Kardashian'ı gören dönüp bir daha baktı!

Kim Kardashian'ın bir gün renkli saçları deneyeceğini düşünür müydünüz? Soğuk platin saçlarıyla sezonun en radikal ve popüler değişimlerinden birini gerçekleştiren Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde XL saçlarını kısaltmış ve keskin bitişli lob kesime merhaba demişti.

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Soğuk platini başarıyla taşıyan ve yeni KKW Beauty kampanyalarında gri renk saçlara göz kırpan güzel yıldız değişimini bu kadarla bırakmadı.

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Çocukları Saint ve North'u bir yılbaşı partisine götüren stil ikonu, tepeden tırnağa buz mavisi kombinini jet fönü ve kıyafetiyle aynı ışıltıları taşıyan saç rengiyle tamamlamış.

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Platin saçlarını benimsemişken görünümünü buz mavisi saçlarıyla yenileyen Kim Kardashian bu aykırı ve ondan beklenmeyen tonu da kendine yakıştırmayı başarmış. 2017'de gerçek bir saç bukalemununa dönüşen Kim Kardashian'ın güzellik evrimini ve cesur tercihlerini takipteyiz!

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