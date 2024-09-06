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  4. Kim Milyoner'e damga vuran 'Fatih Terim' sorusu! Yarışmacı yanlış yanıt verdi

Kim Milyoner'e damga vuran 'Fatih Terim' sorusu! Yarışmacı yanlış yanıt verdi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
06.09.2024 22:29
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması merakla izlenmeye devam ediyor. Yarışmaya son olarak 'Fatih Terim' sorusu damga vurdu. İşte yarışmacının kafasını karıştıran soru ve cevabı...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Milyoner Olmak İster'deki 'Fatih Terim' sorusu Galatasaray taraftarını da geçmişe götürdü.

Öğretmenlik yapan yarışmacı barajı geçerek 100 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Bütün jokerleri de bulunan yarışmacıya, "Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı maç öncesinde Fatih Terim, kayıtlara geçen soyunma odası konuşmasında "Bam" ifadesini tam olarak hangi şekilde kullanmıştır?" sorusu soruldu.

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Biraz düşündükten sonra 'taktik maktik yok Bam bam bam' olarak B şıkkı yanıtı veren yarışmacı yanlış şıkkı seçerek elendi. 50 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

DOĞRU CEVAP C ŞIKKI

Sorunun doğru yanıtı ise C şıkkı 'Bam bam bam bam' olacaktı.

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Fatih Terim Kim Milyoner Olmak İster
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