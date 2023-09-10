Kim Milyoner Olmak İster bugün var mı, saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru açıldı mı? 10 Eylül ATV yayın akışı!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru büyük bir heyecanla bekleniyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Rabia Birsen Güvercin 1 milyonluk soruya ulaşmayı başardı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? Milyonluk soru ne zaman açılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi bir an yaşandı. Programın son bölümünde yarışmacı Rabia Birsen Güvercin 400.000 TL değerindeki soruyu bildi. Kenan İmirzalıoğlu yarışmacının başarısına kayıtsız kalamadı ve yarışmacıyı alnından öptü.
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü 10 Eylül 2023 saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.
10:00 Yabancı Film : Yalan Dolan
11:15 Dizi Tv
12:05 Kardeşlerim
15:40 Safir
19:00 Ana Haber Bülteni
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Soru:
İstiklal Marşı'nı TBMM kürsüsünden ilk kez kim okumuştur?
A: Mustafa Kemal Atatürk
B: Halide Edip Adıvar
C: Mehmet Akif Ersoy
D: Hamdullah Suphi Tanrıöver
Doğru cevap 'D' şıkkı Hamdullah Suphi Tanrıöver'dir.