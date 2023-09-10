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Kim Milyoner Olmak İster bugün var mı, saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru açıldı mı? 10 Eylül ATV yayın akışı!

10.09.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacı Rabia Birsen Güvercin 400 bin TL'lik soruya kadar gelmeyi başardı. Rabia Birsen, 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster bugün var mı, saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru açıldı mı? 10 Eylül 2023 ATV yayın akışı ve detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru büyük bir heyecanla bekleniyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Rabia Birsen Güvercin 1 milyonluk soruya ulaşmayı başardı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? Milyonluk soru ne zaman açılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

YARIŞMACIYI ALNINDAN ÖPTÜ

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi bir an yaşandı. Programın son bölümünde yarışmacı Rabia Birsen Güvercin 400.000 TL değerindeki soruyu bildi. Kenan İmirzalıoğlu yarışmacının başarısına kayıtsız kalamadı ve yarışmacıyı alnından öptü.

rabia birsen kapak

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM VAR MI?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü 10 Eylül 2023 saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.

10 EYLÜL 2023 ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Yabancı Film : Yalan Dolan

11:15 Dizi Tv

12:05 Kardeşlerim

15:40 Safir

19:00 Ana Haber Bülteni

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

rabia birsen 3

400 BİN TL'LİK SORU NEYDİ?

Soru:
İstiklal Marşı'nı TBMM kürsüsünden ilk kez kim okumuştur?

A: Mustafa Kemal Atatürk

B: Halide Edip Adıvar

C: Mehmet Akif Ersoy

D: Hamdullah Suphi Tanrıöver

Doğru cevap 'D' şıkkı Hamdullah Suphi Tanrıöver'dir.


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