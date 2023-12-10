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Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? ATV yayın akışı

10.12.2023 21:37 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster hangi günler yayınlanacak merak edildi. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen bilgi yarışması, bugün ATV yayın akışı listesinde yer almadı. Programın izleyicileri Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu merak ettiler. Bu akşam ATV'de yeni dizi Altın Kafes ekrana gelecek. Peki, Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yok mu, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster hangi günler yayınlanıyor? İşte 10 Aralık ATV yayın akışı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. ATV Pazar günü yayın akışına yeni Altın Kafes dizisini koydu. 'Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster neden yok' sorusu programın izleyicileri tarafından sorgulanıyor. 10 Aralık 2023 tarihinde ATV yayın akışında Kim Milyoner Olmak İster'in olmaması izleyicileri şaşırttı. İşte program ile ilgili detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster bugün ATV yayın akışı listesinde yer almadı. Sevilen bilgi programının yerine yeni dizi Altın Kafes yayınlanıyor.

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster'in hangi gün yayınlanacağı henüz belirsizliğini koruyor. İlgiyle izlenen bilgi yarışmasının günü mü değişti yoksa yayından mı kaldırıldı şu an için merak konusu.

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Altın Kafes
15:45 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Altın Kafes
22:45 Altın Kafes
01:45 Altın Kafes
04:45 Bir Küçük Gün Işığı


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