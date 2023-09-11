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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazanan Rabia Birsen Göğercin: Tatlı bir his Kenan Bey'le yarışmak...

11.09.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 1 Milyon TL'lik soruyu açtıran Rabia Birsen Göğercin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Kenan İmirzalıoğlu'nun alnından öperek tebrik ettiği yarışmacı "Final sorusunu gördüğümde çok bariz şaşırdım" dedi. Göğercin ayrıca ünlü oyuncuya dair duygularını da samimi şekilde dile getirdi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Göğercin 1 milyonluk soruyu doğru bildi. Sempatikliği ve yüksek enerjisiyle herkesin sevgisini kazanan Göğercin,
ATV'nin sorularını yanıtladı.

"İlk sorudan 12. soruya kadar yarışmak çok daha zor. Çünkü her soru 1 Milyon TL'lik soruymuş gibi hissettiriyor. Çünkü yani 1 milyonu da görmediniz. Bilmediğiniz bir soru gelebilir, bildiğiniz bir soru da gelebilir" diyen genç yarışmacı 1 milyonluk soruda bir hayli şaşırdığını da söyledi.

Rabia Birsen Göğercin "Final sorusunu gördüğümde çok bariz şaşırdım. İnanılmaz şaşırdım çünkü böyle bir soru beklemiyordum. Çok daha böyle bilgiye dayalı. Bu da bilgiydi ama yorumla da yapabiliyordunuz" dedi.

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KENAN İMİRZALIOĞLU YORUMU

1999 doğumlu yarışmacının bilgisinden etkilenen Kenan İmirzalıoğlu, Göğercin'in alnından öperek onu tebrik etmişti. Ünlü sunucuya dair de konuşan yarışmacı şunları söyledi:

1 milyon kazanmıştı! Eline geçecek para... 1 milyon kazanmıştı! Eline geçecek para...

"Kenan Bey inanılmaz farklı bir aura veriyor insana. Yani böyle Orada aşırı heyecanlısınız, her şey birbirine karışıyor ama Kenan Bey sizinle bir konuştuğu zaman sakinliyorsunuz. Bu yüzden çok destek oluyor. Tatlı bir his Kenan Bey'le yarışmak."

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