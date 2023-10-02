Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru ne oldu? Kenan İmirzalıoğlu ile Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 Milyon TL'lik sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan Ahmet Talha Dağlı o soru ile yarışmaya devam etti. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik sorunun ne olduğu merak konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik sorunun cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYON TL'LİK SORU NE OLDU?

Soru: 1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?

Şıklar:

A - Fransa

B - Osmanlı Devleti

C - Avusturya-Macaristan

D - Birleşik Krallık

1 Milyon TL'lik sorunun cevabı: Osmanlı Devleti

AHMET TALHA DAĞLI KİMDİR?

Ahmet Talha Dağlı 19 yaşındadır.

Eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde devam eden Ahmet Talha Dağlı, yarışmaya katılarak genel kültür bilgisini göstermeyi hedeflediğini dile getiriyor.

Bu yıl çift anadal olarak Matematik bölümüne başlayacak. 4 kardeş olan Ahmet Talha Dağlı'nın hobileri arasında eskrim yapmak ve yemek yapmak yer alıyor.

