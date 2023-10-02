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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru ne oldu? Kenan İmirzalıoğlu ile Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 Milyon TL'lik sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru ne oldu? Kenan İmirzalıoğlu ile Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 Milyon TL'lik sorunun cevabı

02.10.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru açıldı. Ahmet Talha Dağlı 12. soruyu bilmesi halinde 5 milyon değerinde 13. soruyu görme şansı yakalayacaktı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru ne oldu? İşte, Kenan İmirzalıoğlu ile Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 Milyon TL'lik sorunun cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan Ahmet Talha Dağlı o soru ile yarışmaya devam etti. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik sorunun ne olduğu merak konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik sorunun cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYON TL'LİK SORU NE OLDU?

Soru: 1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?

Şıklar:

A - Fransa

B - Osmanlı Devleti

C - Avusturya-Macaristan

D - Birleşik Krallık

1 Milyon TL'lik sorunun cevabı: Osmanlı Devleti

AHMET TALHA DAĞLI KİMDİR?

Ahmet Talha Dağlı 19 yaşındadır.

Eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde devam eden Ahmet Talha Dağlı, yarışmaya katılarak genel kültür bilgisini göstermeyi hedeflediğini dile getiriyor.

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Bu yıl çift anadal olarak Matematik bölümüne başlayacak. 4 kardeş olan Ahmet Talha Dağlı'nın hobileri arasında eskrim yapmak ve yemek yapmak yer alıyor.

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