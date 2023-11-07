Kim Milyoner Olmak İster'de 2. soruda elenen kadın herkesi şaşırttı! Bakın hangi soruda elendi

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'den 2. soruda elenen yarışmacı izleyicileri şaşkınlığa uğrattı. Lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan ve İşletme bölümü üzerine doktora yapan yarışmacı Damla Aktan, marka iletişimi alanında çalıştığını ayrıca yazarlık da yaptığını dile getirdi.

İlk olarak cümle yüklemi bulma sorusu ile karşılaşan yarışmacı kadın ilk soruyu başarıyla tamamladı.

Daha sonra ikinci soru olan, "Satıcıların belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir?" sorusu soruldu. Şıklarda, A: Perşembe, B: Cuma, C: Cumartesi ve D: Pazar yer alıyordu.

Soru karşısında şaşıran yarışmacı, "Perşembe pazarı diye bir şey var ama yani öyle olduğunu düşünüyorum. A şıkkı perşembe son kararım" dedi.

Cevabın D şıkkı Pazar olduğunu gören yarışmacı kadın hayal kırıklığına uğradı. Cevap karşısında çok şaşıran ve 2. soruda elenen kadın, "İnanmıyorum gerçekten mi? Heyecan batırdı beni. Burada olmak çok keyifliydi. Nasıl yaptım ben böyle bir şey." dedi.







