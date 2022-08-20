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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de ekrana kilitleyen Barış Manço sorusu! Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray lisesindeki lakapları hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster'de ekrana kilitleyen Barış Manço sorusu! Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray lisesindeki lakapları hangisidir?

20.08.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Barış Manço sorusu gündem oldu. "Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray lisesindeki lakapları hangisidir?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de ekrana kilitleyen Barış Manço sorusu! Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray lisesindeki lakapları hangisidir?

Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray lisesindeki lakapları hangisidir?

A- Suç ve Ceza

B- Güney ve Kuzey

C- Teksas ve Tommiks

D- Küçük Ayı ve Büyük Ayı

Doğru Cevap: D - Küçük Ayı ve Büyük Ayı

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Kim Milyoner Olmak İster Barış Manço milyoner
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