Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu! Soyunma odası konuşmasında "Bam" ifadesini kaç kere kullanmıştır?

Atv ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin fenomen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de oldukça ilginç bir an yaşandı.

Yarışmada 100 bin liralık soruya gelen yarışmacıya sorulan Fatih Terim sorusu sosyal medyada gündem oldu.

TERİM'İN SOYUNMA ODASI KONUŞMASI SORULDU

''Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı maç öncesinde Fatih Terim, kayıtlara geçen soyunma odası konuşmasında "Bam" ifadesini tam olarak hangi şekilde kullanmıştır?'' sorusu yarışmacıya yöneltildi.

'BAM BAM BAM...'

"Bana 3 gibi geliyor, 'bam bam' biraz eksik, 'bam bam bam' dolu dolu, 'bam bam bam bam' fazla gibi. 3 olduğunu düşünüyorum" dedi ve 'bam bam bam' yanıtını verdi.

50 BİN LİRA İLE AYRILDI

Sorunun doğru cevabı ise ''bam bam bam bam'' olacaktı. yarışmacı yanlış şıkkı seçerek elendi. 50 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.