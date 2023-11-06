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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu isyan etti

Kim Milyoner Olmak İster'de Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu isyan etti

06.11.2023 08:08 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Filistin sorusu dikkat çekti. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Gazze'de yaşanan vahşete dair konuşarak "Görüntüleri izlemeye dayanamıyoruz, içimiz yanıyor..." dedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu isyan etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışması sorularıyla ve yarışmacıların yanıtlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak yarışmacı Eyüp İşler, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı.

1 milyon TL'lik soru İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ile ilgiliydi. Soruda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" denildi.

Ekran Alıntısı

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'Karpuz dilimi' yanıtıyla doğru cevabı veren yarışmacıdan sonra ünlü sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu söz alarak Gazze'de yaşanan vahşete dair konuştu.

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"HEPİMİZİN İÇİNİ ACITIYOR"

Soru üzerine Filistin'de yaşananlara ilişkin duygularını aktaran Kenan İmirzalıoğlu, "İnşallah o topraklara barış gelir, oradaki sivil insanların ölümü son bulur. Şu sivillerin ölmesi hepimizin içini acıtıyor. Gazze'deki sivilleri, bütün dünya bir gözünü kapatarak, bir kulağını tıkayarak izliyor. Gerçekten haklının yanında olmuyorlar. İnşallah kendini büyük gören ülkeler, insani vicdani bir şekilde son bulur. Oradaki insanlar için dua ediyoruz." şeklinde konuştu.


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