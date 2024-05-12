Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı! Yarışmacıya sarılarak ağladı

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster her bölümüyle gündeme gelmeye devam ediyor. İlgiyle izlenen programın bu bölümünde hüzünlü anlar yaşandı.

MİLYONLARI GÖZYAŞLARINA BOĞDU!

6 Şubat depremini yaşayan Aylin Karakuş, hikayesi ile Milyoner'de duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Acı dolu günleri geride bırakarak yaşama tutunan 29 yaşındaki Karakuş'un anlattıkları milyonları gözyaşlarına boğdu.

"Ben ağlamak istemiyorum, hep gülmek istiyorum, hep yaşamak istiyorum." dedi ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya sarılarak ağladı.

Hatay'da enkaz altında kalarak, sol bacağını diz üstünden kaybeden Karakuş, depremde annesi ve abisini kaybetmişti.

Karakuş bu acısını şu sözlerle ifade etti;

"O kadar baş edilmez bir şey. Durduk yere kayıplar çok zor. Bir gün bile bacağıma üzülmedim. Aa benim bacağım gitti ben ne yapacağım şimdi? demedim hiçbir zaman. Bu yaşa kadar bacak vardı yürüyebiliyordum ama annem ve abim beni bitirdi. Hayatım onlardan sonra çok değişti"

"Ben 30 yaşına nasıl geleceğim diye bazen kendime soruyorum, abim 29 yaşındaydı. Çok zor..."







