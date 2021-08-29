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Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandıran Mercan’ın hikâyesi

29.08.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e Mercan'ın hikâyesi damga vurdu. İzleyenlere ve İmirzalıoğlu'na duygusal onlar yaşatan Mercan güçlü duruşuyla herkesin takdirini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandıran Mercan’ın hikâyesi

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde duygusal anlar yaşandı. 21 yaşındaki yarışmacı Mercan Sönmez'in hikâyesi herkesi duygulandırdı. Yarışmaya Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden katılan Mercan, ailesinin çiftçilikle uğraştığını vurgulayarak hem çalıştığını hem de okuduğunu belirtti.

Yarışmaya katılma amacını da açıklayan Mercan, geçim derdine düşen ve erken yaşta çalışmak zorunda kalan genç kızlara umut ışığı olmak istediğini dile getirdi.

Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Mercan'ın anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere tüm stüdyoyu duygulandırdı.

Ekran Alıntısı

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Mercan, şu ifadeleri kullandı: "Bizim oralardaki kızlar, erkenden geçim derdine düşüyor. Ben yarışmaya katılarak onlara umut ışığı olmak istedim. Çünkü bu yarışmaya katılmak benim hayatımda bir mucize. Bir evde üç-dört kızsanız ve geçim sıkıntınız varsa; evlenmediyseniz ailenize yük oluyorsunuz. Çünkü siz evlenmeyi değil, okumayı seçmişsiniz. Bir şekilde aileye destek olmalısınız."

Hem okuyan hem de çalışan ve ailesine destek olan Mercan, yarışmaya kabul edildiği için Kenan İmirzalıoğlu ve Milyoner ekibine teşekkür etti.

Bunun üzerine Kenan İmirzalıoğlu, şunları söyledi: "Ne demek Mercan, sen bu ülkenin vatandaşlarından birisin. Memleketinde o kadar zorluğun arasında üniversiteyi de kazanmışsın, bu çok önemli. Ben de bir çiftçi çocuğuyum, biz de babamıza çok yardım ettik tarlada. Fakat o da her zaman bizim okumamızı istedi. Çok şükür başarabildik ve şu an karşılıklı oturabiliyoruz iki çiftçi evladı olarak."

'HEP GÜLSÜN BİZİM İÇİN YETER'

Mercan'ın 20 yaşındaki kız kardeşi Merve Sönmez de şöyle konuştu: "Biz Mercan'la hayatımız boyunca hep bir yolculuktaydık. Burası da bizim için çok önemli ve güzel bir durak oldu. Hayatım boyunca ben Mercan'a güvendim. Ne kazanacaksa, gönlünden geçen ne olursa o bizim kabulümüzdür. Kendisine güvensin ve hep gülümsesin bizim için yeter."

Hedeflerinden de bahseden Mercan, dört ihtimal üzerine düşündüğünü belirterek A, B, C ve Z planı olduğunu söyledi.

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Mercan, "A planım; 125 bin kazanırsam, e-ticaret üzerine uluslararası bir proje düşünüyorum. B planım da eğer 60 bin alırsam ticari işletme işletmeyi düşünüyorum. 15 bin kazanırsam ve avukat olursam kendi hukuk büromu açmak isterim. Z planım ise buraya gelmekti."

KİM MİLYONER OLMAK İSTER MERCAN KİMDİR?

21 yaşındaki Mercan Sönmez yarışmaya Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden katıldı. Ailesinin maddi durumu yerinde olmadığı için hem okuyan hem de tarlada çalışan Mercan, vakit buldukça sudoku çözmeyi ve gazete okumayı seviyor.

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Kenan İmirzalıoğlu
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