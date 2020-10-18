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Kim Milyoner Olmak İster'de Neil Armstrong sorusu merak edildi! Neil Armstrong Ay'a ne götürmüştür?

18.10.2020 09:20 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster'de Neil Armstrong sorusu merak edildi! Neil Armstrong Ay'a ne götürmüştür?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hikmet Karakurt'a sorulan 250 bin TL'lik soru merak konusu oldu. "Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?" sorusunun yanıtını herkes araştırmaya başladı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hikmet Karakurt, 250 bin liralık ödül için ekran karşısındaydı. Urfalı Hikte'e Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür sorusu soruldu.

Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong ile ilgili bu soru merak edildi.

Soru, Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?
işte cevabı...

A-Galileo'nun teleskobu

B-Newton'ın peruğu

C-Wright Kardeşler'in uçağı

D-Einstein'ın beyni

Doğru Cevap: C: Wright Kardeşlerin uçağı

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