Kim Milyoner Olmak İster'de Neil Armstrong sorusu merak edildi! Neil Armstrong Ay'a ne götürmüştür?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hikmet Karakurt, 250 bin liralık ödül için ekran karşısındaydı. Urfalı Hikte'e Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür sorusu soruldu.

Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong ile ilgili bu soru merak edildi.

Soru, Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?

işte cevabı...

A-Galileo'nun teleskobu

B-Newton'ın peruğu

C-Wright Kardeşler'in uçağı

D-Einstein'ın beyni

Doğru Cevap: C: Wright Kardeşlerin uçağı

