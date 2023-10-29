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Kim Milyoner Olmak İster’de şampiyonlar geçidi! Kenan İmirzalıoğlu Cumhuriyet Bayramı'nda bakın kimleri ağırlayacak

29.10.2023 13:26 | Son Güncelleme:
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ekranların sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?', Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak Zehra Güneş, Şahika Ercümen, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Taha Akgül'ü konuk edecek. Şampiyonlar geçidine sahne olacak yarışmada kazanılan ödüller çeşitli kurumlara bağışlanacak.

Kim Milyoner Olmak İster’de şampiyonlar geçidi! Kenan İmirzalıoğlu Cumhuriyet Bayramı'nda bakın kimleri ağırlayacak

'Kim Milyoner Olmak İster?' bomba gibi bir bölümle ekrana geliyor. Kanan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği programın Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde yarışacak isimler açıklandı.

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ZEHRA GÜNEŞ'TEN ANLAMLI HAREKET

Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının yıldızı Zehra Güneş de programda yer alacak.

A1

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, kazandığı ödülü Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübüne bağışlayacak.

B2

DÜNYA REKORTMENİ KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE!

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Antalya'da özel dalış gerçekleştiren Milli Sporcu ve Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, programda sınırlarını zorlayacak.

A2

TAHA

ADINI SPOR TARİHİNE ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI!

Güreşin yaşayan efsanesi Taha Akgül elde ettiği başarılarla cumhuriyetin 100 yıllık döneminde adını spor tarihine "altın" harflerle yazdırdı.

T

Başarılı güreşçinin hangi soruya kadar ilerleyeceği şimdiden merak konusu oldu.

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ALTIN MADALYALI GÜREŞÇİ SEVİLEN YARIŞMADA!

Yalova Çiftlikköy Belediyesi spor klübünde kadınlar serbest stilde 68 ve 72 kilolarda kariyerini sürdüren ve 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan başarılı güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Şahika Ercümen ve Taha Akgül ile ödülünü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlayacak.

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