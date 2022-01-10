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Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

10.01.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan, "Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?" sorusu Fenerbahçe taraftarlarını çılgına çevirdi. Sosyal medyada ayaklanan sarı-lacivertli taraftarların başlattığı "Fenerbahçe düşmanı ATV" etiketi gündemin zirvesine yerleşti.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sorulan soru büyük ses getirdi. Fenerbahçe taraftarlarını isyan ettiren soruya, sarı-lacivertliler sosyal medyada tepki gösterdi.

FENERBAHÇE TARAFTARINI İSYAN ETTİREN SORU

2 bin liralık soruyu doğru cevaplayan yarışmacı Öznür Özdemir'in karşısına 3 bin liralık soruda Galatasaray-Fenerbahçe çekişmesine gönderme yapan, "Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?" sorusu çıktı. Doğru cevabın "Fenerbahçe" olduğu soru sarı-lacivertli taraftarları öfkeden çılgına çevirdi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Sosyal medyada, "Fenerbahçe düşmanı ATV" etiketini yaptıkları paylaşımlarla gündemin zirvesine taşıyan sarı-lacivertli taraftarlar sorulan soruya isyan etti.

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"SİZİ FENERBAHÇELİ HATIRLIYORUM"

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında yarışmacı Öznür Özdemir ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu arasında da ilginç bir diyalog yaşandı. Özdemir, Galatasaraylı olduğu bilinen İmirzalıoğlu'na "Sizi Fenerbahçeli olarak hatırlıyorum aklımda öyle kalmış" dedi. Bunun üzerine ünlü oyuncu da "Benim takım UEFA Kupası'nı alan. Aynı zamanda da altı yiyen. Yanlış hatırlamışsınız" cevabını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kenan İmirzalıoğlu
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