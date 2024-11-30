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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı hikayesiyle damga vurdu! 'Kalkışmayın' diyerek uyardı! Anlattıklarıyla yürek burktu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.11.2024 14:01
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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Mücahit Kandemir isimli yarışmacı, hikayesiyle programa damga vurdu. Kandemir, anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı hikayesiyle damga vurdu! 'Kalkışmayın' diyerek uyardı! Anlattıklarıyla yürek burktu...

ATV ekranlarında yayınlanan, Oktay Kaynarca’nın sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ programına Mücahit Kandemir isimli genç yarışmacı hikayesiyle damga vurdu. Yaşadıklarını ve sağlık sorununu paylaşan Kandemir, yürek burktu.

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SPOR YAPARKEN FELÇ KALDI!

25 yaşındaki Kandemir, 6.5 yıl önce baş aşağıya mekik çekerken boynunun üzerine düşüp felç kaldığını belirtti. Bununla birlikte, spor yaparak hayata tutunmaya devam ettiğini belirterek izleyicileri, "Yanınızda hoca olmadan bilmediğiniz hareketlere kalkışmayın" diye uyardı. Sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Kandemir, "Bu süreçte moralim iyi, ailem destekçi oluyor. Bu durumdayım ama ruhen ayakta durmaya çalışıyorum. Gezmeyi çok seviyorum. Tekerlekli sandalyeyle her yere gidiyorum" dedi.

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Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandalarına verilen unvan nedir?" sorusunda elenen Kandemir, seyircilerin gönlünü kazandı.

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Yarışmacının isteği Oktay Kaynarca'yı şaşırttı! Yarışmacının isteği Oktay Kaynarca'yı şaşırttı!
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Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster
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