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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının isteği Oktay Kaynarca'yı şaşırttı! O anlar gündem oldu

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.11.2024 17:01
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Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Mustafa isimli yarışmacı damga vurdu. İlk soruya cevap veremeyen yarışmacının isteği sunucu Oktay Kaynarca'yı şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının isteği Oktay Kaynarca'yı şaşırttı! O anlar gündem oldu

Oktay Kaynarca'nın ATV ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Oktay Kaynarca yarışmacının o isteğini duyunca şaşırdı.

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İLK SORUDA JOKER KULLANDI!

"Göğüs orta boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ hangisidir?" sorusu yöneltilen yarışmacı ilk soruda seyirci joker hakkını kullandı.

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Joker yardımıyla diğer soruya geçen yarışmacıya Oktay Kaynarca, O kadar açıktı ki neredeyse kalbi eline verecektim" dedi. Mustafa Bey, de "Biraz panik yaptım" dedi.

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Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster
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