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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevabı Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı! "Gündemi takip edemediniz sanırım"

22.03.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programında bir yarışmacıya "Ana taşıyıcı kuleleri arasındaki mesafe en uzun olan, 'en uzun asma köprü' hangisidir?" sorusu soruldu. Yarışmacı 2 joker hakkını da kullanmasına rağmen soruya doğru cevabı veremedi. Durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sunucu Kenan İmirzalıoğlu "Son günlerde gündemi fazla takip edemediniz sanırım.'' dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu damga vurdu.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SORUSU DAMGA VURDU

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Türkiye ve dünyada büyük yankı uyandıran 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili çıkan sorunun yöneltildiği yarışmacı Doğan Zorlu, sunucu Kenan imirzalıoğlu'nu da şaşırttı.

JOKER KULLANSA DA CEVAPLAYAMADI

Yarışmacının karşısına, "Ana taşıyıcı kuleleri arasındaki mesafe en uzun olan, 'en uzun asma köprü' hangisidir?" sorusu çıktı. Şıklarda ise Japonya'da Akaşi Kaikyo Köprüsü, Türkiye'deki 1915 Çanakkale Köprüsü, Çin'deki Yangtze Nehri Köprüsü ve ABD'deki Golden Gate Köprüsü' yer aldı. Yarışmacı iki joker hakkını kullanmasına rağmen yine de doğru cevabı veremedi. D şıkkını seçerek soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı elendi. Doğru cevap B şıkkı 1915 Çanakkele Köprüsü olacaktı.

"GÜNDEMİ TAKİP EDEMEDİNİZ SANIRIM"

Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İmirzalıoğlu, "Son günlerde gündemi fazla takip edemediniz sanırım.'' yorumunda bulundu.

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Kenan İmirzalıoğlu
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