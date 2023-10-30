Kim Milyoner Olmak İster'de Zehra Güneş'e 200 bin TL'lik Fenerbahçe sorusu! Telefonla joker hakkını kullandı, Volkan Demirel bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

VakıfBank ve A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılında Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.

JOKER: VOLKAN DEMİREL

200 bin TL'lik soruda kendisine gelen, "2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe-Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?" sorusu için o dönemde Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'i telefon joker hakkı olarak aradı.

"F.BAHÇE KALECİSİ, YANİ BEN..."

Volkan Demirel ise sorunun doğru cevabı olan, "Fenerbahçe kalecisi, yani ben 3 penaltı kurtarmıştır." diyerek Milli voleybolcu Zehra Güneş'in bir sonraki soruya geçmesini sağladı.

GELİRİ HATAYLI VOLEYBOLCULARA GİDECEK

Zehra Güneş katıldığı bu programda elde edeceği Hatay'da voleybol oynayan kız çocukları için kullanacağını da söyledi.





