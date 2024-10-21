Kim Milyoner Olmak İster'deki Sergen Yalçın sorusu yarışmacıyı 500 bin TL'den etti! Sergen Yalçın'ın tam adı nedir?

Son günlerde gündemden düşmeyen Sergen Yalçın bu sefer Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu. Kenan İmirzalıoğlu'ndan sonra Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmada Sergen Yalçın'ın tam adı soruldu.

500 bin TL değerindeki soruda, Sergen Yalçın'ın tam adı yarışmacıya sorulunca bu soru gündem oldu.

Yarışmacı sorunun yanıtını biliyordu ama bir türlü doğru yanıtı onaylayamadı. Genç yarışmacı kendine güvenemeyince soruya yanıt vermedi.

Yarışmadan çekilme cevabı alan yarışmacı, Ali Rıza Sergen Yalçın şıkkını düşündüğünü belirtti. Yarışmadan çekilen yarışmacı daha sonra ise cevap şıkkının doğru olduğunu görünce de büyük üzüntü duydu.

500 bin TL değerindeki soruda çekilen yarışmacı çekildiği için 300 bin TL aldı ve "Erkeklerin onda dokuzu kaçmaktır ben de kaçayım" diyerek Oktay Kaynarca'yı da güldürdü.

Sergen Yalçın'ın tam adı Ali Rıza Sergen Yalçın'dır.