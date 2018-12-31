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Kim Milyoner Olmak İster'e ailesinin zoruyla katılınca...

DİZİ HABERLERİ  | 31.12.2018 15:34 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster'in 797. bölümünde yarışan üniversite öğrencisi Aleyna Nur Ergül (19) yarışmaya ailesinin zoruyla katıldığını itiraf etti. Ve 2. soruda elendi.

Kim Milyoner Olmak İster'e ailesinin zoruyla katılan üniversite öğrencisi herkesi açıklamasıyla şaşırttı.

Yarışma sırasında ailesinin ısrarı yüzünden yarışmaya geldiğini açıkmayan genç yarışmacının macerası uzun sürmedi.

Yarışmaya ailesinin zoruyla katılan 19 yaşındaki Aleyna Nur Ergül, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü öğrencisi.

Aleyna'yı yarışmaya katılması için zorlayan anne ve yengesi evde tüm soruları bildiğini, burada da başaracağını söyledi ama genç kız heyecanına yenik düştü.

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Hızlı cevap vermeye çalışan yarışmacı 2. soruda yanlış şıkkı tercih ederek hiç para almadan yarışmadan ayrıldı.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
CAHİLLİĞİNİ AİLENİN ÜZERİNE YIKAMASIN GENÇ HANIM :)
yüzündeki 2 kilo makyaja bakarmısınız :))))
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