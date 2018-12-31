Kim Milyoner Olmak İster'e ailesinin zoruyla katılınca...

Kim Milyoner Olmak İster'e ailesinin zoruyla katılan üniversite öğrencisi herkesi açıklamasıyla şaşırttı.

Yarışma sırasında ailesinin ısrarı yüzünden yarışmaya geldiğini açıkmayan genç yarışmacının macerası uzun sürmedi.

Yarışmaya ailesinin zoruyla katılan 19 yaşındaki Aleyna Nur Ergül, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü öğrencisi.

Aleyna'yı yarışmaya katılması için zorlayan anne ve yengesi evde tüm soruları bildiğini, burada da başaracağını söyledi ama genç kız heyecanına yenik düştü.

Hızlı cevap vermeye çalışan yarışmacı 2. soruda yanlış şıkkı tercih ederek hiç para almadan yarışmadan ayrıldı.



