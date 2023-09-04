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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Milyonluk soruya kadar geldi, Kenan İmirzalıoğlu alnından öptü

04.09.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacı damga vurdu. Yarışmada dün gece tarihi bir an yaşandı ve yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, milyonluk soruya kadar gelmeyi başardı. İmirzalıoğlu yarışmacının başarısı karşısında dayanamayıp, alnından öptü.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlananan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle gündemden düşmüyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Kim Milyoner Olmak İster izleyenleri ekrana kilitledi. Yarışmada dün gece tarihi bir an yaşandı. Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, milyonluk soruya kadar ulaştı.

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 400.000 TL değerindeki soruyu bilen yarışmacı Rabia Birsen Güvercin geceye damga vurdu.

rabia birsen

Kenan İmirzalıoğlu, 400.000 TL'lik soruyu bilerek 1 milyon liralık soruyu açtırmaya hak kazanan Rabia'yı alnından öptü. Canlı yayında yaşanan duygusal anlar çok konuşuldu.

kenan imirzalioğlu

TBMM'de Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nı ilk kimin okuduğu sorusuna çift cevap hakkını kullanarak doğru yanıtı veren Rabia, ilk hakkında Mehmet Akif Ersoy yanıtını verdi.

rabia birsen 3

İkinci cevap hakkında ise Hamdullah Suphi Tanrıöver yanıtını veren yarışmacı doğru cevabı bilerek milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Kenan İmirzalıoğlu yarışmacının başarısına kayıtsız kalamadı ve yarışmacıyı alnından öptü.

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