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Fiyatı 2 bin 695 TL'ye düştü! Philips HD9255/60 Airfryer'da kısa süreli indirim

04.09.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Az yağ ile çok lezzetli yemekler yapmaya, mutfağınıza sağlık getirmeye ne dersiniz? Öyleyse size harika bir önerimiz var! Son yılların en popüler mutfak aletlerinden biri olan airfryerlar ile sağlıklı, lezzetli ve pratik yemekler hazırlamanın keyfini çıkarabilirsiniz. Airfryer satın almak isterseniz en sevilen modellerden biri olan Philips HD9255/60 Airfryer'ın sadcee birkaç saatliğine indirimde olduğunu da belirtelim. İndirim bitmeden, stoklar tükenmeden alın!

Fiyatı 2 bin 695 TL'ye düştü! Philips HD9255/60 Airfryer'da kısa süreli indirim

Günümüzde sağlıklı beslenme ve pratik pişirme yöntemleri giderek daha önemli hale geliyor. Son dönemlerin en popüler mutfak aletlerinden biri olan airfryerlar, zamandan ve enerjiden tasarruf ederek hem sağlık hem lezzetli yemekler hazırlamada bir adım öne çıkıyor. Piyasada birçok farklı airfryer modeli olsa da Philips, en çok tercih edilen airfryer markaları arasında yer alıyor. Kullanıcıları tarafından öve öve bitirilemeyen modellerden biri de: Philips HD9255/60 Airfryer. Çok satanlar listelerinde başı çeken bu ürün, Okula ve Şehre Dönüş fırsatları kapsamında Prime üyelerine özel birkaç saatliğine indirime girdi! Ürünü ve ürünle ilgili merak edilenleri sizin için seçtik!

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Çok satanlarda ilk sırada: Philips HD9255/60 Airfryer

Adsız tasarım (7)

Ürün özellikleri

  • Philips HD9255/60 Airfryer; 0,8 kg yiyecek ve 4.1 litrelik geniş bir fritöz kapasitesine sahiptir. Bu, yemek pişirirken daha fazla alan sağlar ve birçok farklı yemek tarifini denemenize olanak tanır.

  • Uzaktan bağlantı özelliğiyle birlikte gelir. Philips Home+ uygulamasını kullanarak fritözü akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kontrol edebilir ve istediğiniz zaman pişirme ayarlarını ayarlayabilirsiniz.

  • Philips HD9255/60 Airfryer Fritöz, hızlı pişirme teknolojisi kullanır. Bu sayede, yiyecekleri daha hızlı ve eşit bir şekilde pişirebilirsiniz. Ayrıca, yiyeceklerin dışının çıtır çıtır olmasını sağlar.

  • 80 ila 200 derece arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklıklarına sahiptir. Bu sayede, farklı tarifler için doğru sıcaklık ayarını yapabilirsiniz.

  • Sadece kızartma için değil, aynı zamanda ızgara, pişirme ve hatta ısıtma gibi farklı pişirme işlemleri için de kullanılabilir.

  • Airfryer, çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen bir iç kapak ile birlikte gelir. Ayrıca, anti yapışmalı yüzeyi sayesinde kolayca temizlenir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünü çevremde kullananlardan ve yorumlardan aldığım geri dönüşler ile gözüm kapalı aldım. Plastik kokusu vs. hiç bir şekilde olmadı. 2,5 kişilik bence. Her ne pişiriyorsanız pişirin ayarladığınız dakikanın yarısına gelince ters yüz etmeniz gerekmekte. Kesinlikle güvenle kullanabilirsiniz ve alabilirsiniz."

  • "Öncelikle küçük bir aile iseniz 2-3 kişilik için ideal. Kullanımı kolay, hem yağdan hem enerjiden tasarruflu. Süreden de zaman kazanırsınız. Her türlü ürünü denedik, patates kızartmasını çıtır çıtır yapıyor. Sonra mısır koçanı ikie bölüp atarsanız közde pişmiş gibi pişiriyor. İşe yarar mı acaba diye almıştık, iyi ki almışız diyoruz şimdi. Tavsiye edilir, kalabalıksanız XXL modeline bakın."
Ürünü İncele

Bu içerik 4 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


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