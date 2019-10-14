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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 14.10.2019 09:32 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de soruyu bilemeyen yarışmacının verdiği tepki şaşırttı.

Murat Yıldırım'ın yeni dizi projesi nedeniyle Kim Milyoner Olmak İster'i bırakmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeniden ekranlara dönen ATV'nin sevilen yarışması, dün akşam 836. bölümüyle ekranlara geldi. Ece Şenbülbül isimli yarışmacısı ise geceye damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de her soruyu kendisinden emin bir şekilde cevaplayan yarışmacı Ece Şenbülbül, ''Geçen aydan önceki ay Mart ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?" sorusunun cevabını bilemeyince verdiği tepki ile herkesi şaşırttı.

Yarışmaya İzmir'den katıldığını söyleyen Şenbülbül, özel bir bankada yönetici pozisyonunda çalıştığını söyleyerek kendisinden emin ve samimi halleriyle dikkat çekti. ''Bol bol geziyorum, seyahat etmeyi çok seviyorum'' diyen Şenbülbül, yarışmadan kazandığı parayı gezmeye ve alışverişe harcayacağını söyledi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmayı başlatmasıyla soruları yanıtlamaya başlayan Şenbülbül'ün karşılaştığı ilk soru soru şu şekildeydi:

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
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Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
internetime yazık ki sonuna kadar okudum :(
bende mayıs buldum nasıl temmuz yaaa :)
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