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Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Ayşe Gündüz "Üç tane çocuğum Çocuk Esirgeme Kurumu'nda" diyerek itiraf etti

09.10.2023 07:42 | Son Güncelleme:
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Ayşe Gündüz hayat hikâyesine dair detayları anlatınca seyircileri duygulandırdı. "Üç tane çocuğum Çocuk Esirgeme Kurumu'nda" diyerek yaşadıklarını anlatan yarışmacı bakın yarışmadan ne kadar para kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster ödül artırımından sonra da tüm hızıyla devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacıların hayat hikâyeleri de zaman zaman gündem oluyor.

Son olarak Ayşe Gündüz isimli yarışmacı yaşadıklarını anlatarak ekran başındakileri üzdü. Gündüz "Üç tane çocuğum Çocuk Esirgeme Kurumu'nda. Onları çok özlüyorum. Çağımızın hastalığı madde kullanımı. Bizim ailemize de 'eve düşen yıldırım' gibi düştü. Ben de madde bağımlısı oldum. Götürüsü çok fazla oldu. Bıraktım ve Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'nde çalışıyorum. 13 kişiyi kurtardım" dedi.

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"HAYAT BİR ŞEKİLDE GEÇİYOR"

Ayrıca yarışmacı, "925 gün önce doğal gaz patlamasında evleneceğim kişiyi kaybettim" diyerek herkesi şoke etti.

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Ayşe Gündüz konuşmasında "Hayat bir şekilde geçiyor. Asıl önemli olan hayata nasıl baktığındır" ifadelerini kullandı.

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Yarışmacı, büyük ödüle iki adım kala 11'inci soruyu da gördü. Yarışmacı bu soruda risk aldı ve yanıtı yanlış çıkınca, 50 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

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