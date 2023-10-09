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Kylie Jenner, İsrail paylaşımını tepkilerden sonra sildi

09.10.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalar büyürken tüm dünyada sosyal medyanın gündemi de bu konu... Ünlü isimlerin bazıları da yorumlar da bulunuyor. Bunlar da biri de Kylie Jenner oldu ama yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti.

Hamas'ın cumartesi günü başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrasında İsrail ordusu da "savaş hali" ilan ederken her geçen dakiki ölü sayısı da artıyor. Hamas'ın 'Aksa Tufanı' operasyonuna İsrail, Gazze Şeridi'ni bombalayarak karşılık vermişti.

Dünyanın gözü İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda iken Kylie Jenner, Instagram'da İsrail yanlısı bir gönderi paylaştı.

26 yaşındaki Jenner, İsrail'i destekleyen ve Kaliforniya merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluşa ait bir grafiği yeniden paylaştı.

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"Son yılların en korkutucu durumlarından biriyle karşı karşıya olan İsrail halkının yanındaysanız paylaşın" ifadesinin yer aldığı paylaşımda "Şimdi ve her zaman İsrail halkının yanındayız!" yazılı notuyla Kylie Jenner büyük tepki çekti.

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TEPKİLERDEN SONRA SİLDİ

Ancak Jenner bu paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra büyük tepki aldı ve paylaşımı Instagram hikayesinden kaldırdı.

"Kızım, eğer desteklediğin şey buysa. O zaman arkasında dur," diye yazdı bir kişi Twitter'da Jenner'ın gönderiyi silmesinin ardından ve çok sayıda takipçi ünlü yıldızı bilgisizlikle suçladı.

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İsrail Kylie Jenner sosyal medya yaşında

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