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Kim Milyoner Olmak İster'i sunan Oktay Kaynarca ekranlara dönüyor! Bu sefer belediye başkanı olacak!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
06.01.2025 20:54
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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle fırtınalar estirdikten sonra Kim Milyoner Olmak İster programıyla karşımıza çıkan Oktay Kaynarca iddialı diziyle ekranlara dönecek. Dizide, ev hapsi alan belediye başkanına hayat verecek.

Kim Milyoner Olmak İster'i sunan Oktay Kaynarca ekranlara dönüyor! Bu sefer belediye başkanı olacak!

Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, bir süredir dizi sektöründen uzaktı. Kim Milyoner Olmak İster programıyla ekranlarda olan ünlü isim yeni bir diziyle tekrardan seyirci karşısına çıkacak.

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BELEDİYE BAŞKANI OLACAK!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oktay Kaynarca 'Ev Hapsi' isimli dizinin başrolü oldu. Kaynarca, yapımcılığını da üstlendiği dizide yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle ev hapsi alan Aziz Saygın’a hayat verecek.

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Başarılı senarist Ercan Mehmet Erdem kaleme aldığı dizi GAİN platformunda 8 bölüm olarak yayınlanacak.

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EV HAPSİ OYUNCULARI

İddialı dizide Oktay Kaynarca'nın yanı sıra Rojda Demirer, Kadriye Kenter, Hakan Boyav, İpek Çiçek, Hakan Karsak, Çiğdem Batur, Ziya Kürküt, Egemen Uysal, Gizem Terzi ile Mustafa Alabora yer alıyor. Hikaye İstanbul'da geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca
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