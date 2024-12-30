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  4. Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı giyim tarzıyla damga vurdu! O tepki Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu...

Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı giyim tarzıyla damga vurdu! O tepki Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.12.2024 17:23
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Kim Milyoner Olmak İster'e Ali isimli yarışmacının kıyafeti ve tavırları damga vurdu. Yarışmacının tepkisi ise Oktay Kaynarca'yı gülme krizine soktu.

Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı giyim tarzıyla damga vurdu! O tepki Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu...

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacının giyim tarzı programa damga vurdu.

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TARZIYLA OLAY OLDU!

Bıyıkları, ceketi ve farklı yapısıyla programda dikkatleri üzerine çeken yarışmacı 200 Bin TL'lik soruya kadar geldi. Soru karşısında kafası karışan yarışmacı, çekilme kararı aldı.

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Devam etseydi "27" cevabını vereceğini söyleyen yarışmacı Ali cevabın "0" olduğunu duyunca "Biz ne yapalım şimdi? Ben gidiyorum." sözleriyle tepki verdi. Oktay Kaynarca ise bu tepki karşısında kahkahaya boğuldu.

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1 milyonluk soru açıldı! Yarışmacı soruyu görünce... 1 milyonluk soru açıldı! Yarışmacı soruyu görünce...
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Kim Milyoner Olmak İster
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