Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı giyim tarzıyla damga vurdu! O tepki Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu...

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacının giyim tarzı programa damga vurdu.

TARZIYLA OLAY OLDU!

Bıyıkları, ceketi ve farklı yapısıyla programda dikkatleri üzerine çeken yarışmacı 200 Bin TL'lik soruya kadar geldi. Soru karşısında kafası karışan yarışmacı, çekilme kararı aldı.

Devam etseydi "27" cevabını vereceğini söyleyen yarışmacı Ali cevabın "0" olduğunu duyunca "Biz ne yapalım şimdi? Ben gidiyorum." sözleriyle tepki verdi. Oktay Kaynarca ise bu tepki karşısında kahkahaya boğuldu.