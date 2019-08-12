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Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım diziyle geliyor!

DİZİ HABERLERİ  | 12.08.2019 15:32 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım yıllar sonra bir dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor. Yıldırım'ın, dizideki sürpriz partneri ise Sinem Kobal olacağı öğrenildi.

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım diziyle geliyor!

Son olarak 2016 yılında Meryem Uzerli ile Gecenin Kraliçesi dizisinde rol alan Murat Yıldırım'dan hayranlarına müjdeli haber geldi.

Uzun süredir ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu yapan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, yıllar sonra yeniden bir dizide rol alacak. Yeni sezonda ekranlara gelmesi beklenen dizinin Show TV'de yayınlanması bekleniyor.

PARTNERİ SİNEM KOBAL

Öte yandan Çukur dizisinde yer alacağı konuşulan sonra çıkan haberleri yalanlayan Sinem Kobal'ın ise Murat Yıldırım'ın partneri olacağı öğrenildi. Dizinin BKM imzalı yayınlanacağı da gelen bilgiler arasında.


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