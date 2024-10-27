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  4. 'Kim Milyoner Olmak İster?' sunucusu Oktay Kaynarca o diziyle dönüyor

'Kim Milyoner Olmak İster?' sunucusu Oktay Kaynarca o diziyle dönüyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.10.2024 13:30
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'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sunuculuk yapan Oktay Kaynarca bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Ev Hapsi' dizisinde başrolde oynayacak.

'Kim Milyoner Olmak İster?' sunucusu Oktay Kaynarca o diziyle dönüyor

Son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisiyle ekranda olan Oktay Kaynarca kararını verdi. Kenan İmirzalıoğlu yerine 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sunucu olan Kaynarca yeni diziyle ekrana dönecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oktay Kaynarca bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Ev Hapsi' dizisinde başrolde oynayacak. Kaynarca bu dizide 'Şükrü' karakterine hayat verecek.

Senaryosu ise Behzat Ç. dizisinin yazarı Ercan Mehmet Erdem'in kaleminden çıkacak.

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SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı sonrası bir törende açıklamalarda bulunmuştu.

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Oyuncu açıklamasında "Kötü bir geceye tanık olduk aslında ama neşenizi bozmayın! Bunların hepsi geçecek! Türkiye ilelebet dimdik ayakta duracaktır" demişti.

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Oktay Kaynarca
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