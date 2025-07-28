Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında güldüren soru! Osimhen'in yanında yanıltmak için öyle bir ismi verdiler ki...

Kim Milyoner Olmak İster programında Mertens'in küçük çocuğu Ciro Mertens'in adı yer aldı. Sorulan soruda yarışmacıyı yanıltmak için Ciro Mertens'in adının olması sosyal medyada gündem oldu.

SORULAN SARI: GOL KRALI KİM OLMUŞTUR?

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 26 maçta 30 gol atan Osimhen gol kralı olmuştu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soruda Osimhen'in yanında Mertens'in oğlu Ciro Mertens'in de adı yer aldı.

YARIŞMACI DA GÜLDÜ

Şıklarda Ciro Mertens'in adını gören yarışmacı seyirciler gibi kendisi de güldü. Osimhen cevabını vererek 30 bin TL'lik soruyu geçen yarışmacının sorusu sosyal medyada gündem oldu.