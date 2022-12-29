Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının 31 Aralık saat 20.00 yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler yer alacak. Peki Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler? İşte 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster özel konukları!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER KONUKLARI KİMLER?

Ünlü isimler yılbaşı özel bölümünde hem soruları bilmeye çalışacak hem de şarkı söyleyecek.

Kazanılan ödüller Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlanacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi başarılı dizi projelerinde rol almış oyuncu Oktay Kaynarca,

Hem sunucu hem oyuncu hem de şarkıcılık kimliğiyle tanınan, ekranların tanınan yüzü Hülya Avşar,

Bilmem mi? Isabelle gibi parçalarla son zamanların en iyi çıkış yakalayan şarkıcılarından biri olan Sefo, Milyoner'in özel bölümünde yer alacak.

